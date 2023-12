13.12.2023 06:07 825 Letzter Stadtrat in diesem Jahr: Das sind die Themen

Am heutigen Mittwoch steht in Chemnitz der letzte Stadtrat des Jahres an und es gibt noch wichtige Entscheidungen.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Im Chemnitzer Stadtrat fallen am heutigen Mittwoch die letzten Entscheidungen in diesem Jahr. Auf der Fraunhofer Straße soll der neue Wasserstoff-Campus entstehen. Doch wird er ans bundesweite Netz angeschlossen? © Maik Börner Gleich zwei Anträge beschäftigen sich mit der umstrittenen Nichtanbindung von Chemnitz an das in Deutschland bis 2032 geplante Wasserstoff-Versorgungsnetz. Sowohl CDU als auch SPD fordern, dass Chemnitz nicht nur wegen des Kompetenzzentrums der TU vom Wasserstoff-Kernnetz profitieren muss. Trotz der Ausweitung der Haushaltssperre soll der Stadtrat mehr Geld für Sozialhilfe, Sportanlagen und die städtische Theatergesellschaft billigen. Insgesamt liegt der Mehrbedarf bei 11 Millionen Euro. Chemnitz Politik Härterer Sparkurs fürs Chemnitzer Rathaus: Folgt die Haushaltssperre für alle Ämter? Auf Initiative der AfD steht eine bessere Beleuchtung der Fußwege im Küchwald auf der Tagesordnung. Am Mittwoch ist die letzte Stadtratssitzung in diesem Jahr. © Ralph Kunz Für ein höheres Sicherheitsgefühl und eine Senkung der Unfallgefahr soll das Rathaus Möglichkeiten für mehr Licht in den Abendstunden prüfen und dem Rat bis zum nächsten Frühjahr vorlegen.

Titelfoto: Ralph Kunz