Linke fordern Rückkehr des Chemnitzer Bürgerhaushalts

Chemnitz - Die Linke-Fraktion will sechs Jahre nach dem Aus die Bürgerbeteiligung erneut auf den Weg bringen, bei der die Chemnitzer über die Verwendung einer bestimmten Summe aus dem Haushalt entscheiden können.

2017 war dieser offiziell an mangelnder Beteiligung gescheitert. Allerdings stand auch das Rathaus in der Kritik, die Beschlüsse nur schleppend umgesetzt zu haben.

Die Schulpolitikerin hatte das Konstrukt Bürgerhaushalt in Stuttgart und Leipzig gesehen. Auch in Zwickau gehört er seit über zehn Jahren zum kommunalpolitischen Geschehen.

"Super Idee, so ein Bürgerhaushalt", findet Philipp (22) aus Kappel. "Ich würde damit mehr richtige Kunst und historische Informationen in die Innenstadt holen." Der Stadtrat wird sich mit dem Antrag am 15. November befassen.