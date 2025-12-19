Marode Holzbrücke in Chemnitz: Stadt reagiert auf TAG24-Hinweis

Chemnitz - Die Holzbrücke im Park Morgenleite in Chemnitz hat schon bessere Tage gesehen. Mehrere Balken der Überführung sind beschädigt, morsch oder fehlen komplett: Anfang der Woche klaffte sogar ein Loch in der Brücke.

Der Holzbelag der Brücke im Park Morgenleite ist durch die Witterung teilweise morsch. An einer Stelle wurde notdürftig repariert. © Kristin Schmidt

Nach einem Hinweis von TAG24 reagierte die Stadt sofort.

Die Brücke werde regelmäßig kontrolliert, doch der aktuelle Schaden sei noch nicht bekannt gewesen: "Die letzte Begehung fand am 17. November statt", heißt es aus dem Rathaus.

"Bei diesem Termin konnten keine Beschädigungen oder Sicherheitsmängel festgestellt werden."

Nach einer erneuten Sichtkontrolle am Mittwoch wurde umgehend eine Notreparatur eingeleitet. Eine Sperrung der Brücke sei laut Stadtverwaltung jedoch nicht erforderlich.

Über weitergehende Maßnahmen soll nach Abschluss der ersten Arbeiten und einer detaillierten Schadensbewertung entschieden werden.