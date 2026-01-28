Sitzung des Chemnitzer Stadtrats: Diese Entscheidungen sind gefallen

In Chemnitz ist am Mittwoch wieder Stadtratssitzung. TAG24 berichtet über die wichtigsten Entscheidungen.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Am Mittwochnachmittag treffen sich im Chemnitzer Rathaus wieder die Stadträte. Das sind die wichtigsten Entscheidungen der laufenden Sitzung.

17.44: Rathaus berichtet über Entwicklung der Feuerwehr

Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, dass das Rathaus künftig jährlich über die Entwicklung der Chemnitzer Feuerwehr berichtet. Der Vorstoß dazu kam von der CDU/FDP-Fraktion, die eine bessere Planungsgrundlage für künftige Entscheidungen fordert. Hintergrund sind "sich verändernde Schutzziele und Bedarfe sowie langfristig notwendige Investitionen in Ausrüstung und Gebäude". Der Bericht soll mit Priorisierung und Kostenschätzung spätestens drei Monate vor der Haushaltssitzung vorliegen.



Die Feuerwache in der Chemnitzer Schadestraße. © Klaus Jedlicka

17.21 Uhr: Antrag auf Begrüßungsgutscheine abgelehnt

Es wird keine Begrüßungsgutscheine für Neuchemnitzer geben. Der Stadtrat hat einen Antrag der Grünen, ein entsprechendes Modell mit Gutscheinen für Bäder, Theater oder Museen zu entwickeln, mehrheitlich abgelehnt. Ziel des Vorstoßes war es, Zugezogene frühzeitig an städtische Angebote heranzuführen. Eine Mehrheit im Stadtrat sah dafür jedoch keinen Bedarf.

17.05 Uhr: So geht es mit dem "Chemnitzer Stadtfahrrad" weiter

Das “Chemnitzer Stadtfahrrad” wird vorerst nicht weiterentwickelt. Der Stadtrat hat den Antrag der Linken zur Prüfung einer Kooperation mit Fahrradverleih-Anbietern wie Nextbike mehrheitlich abgelehnt. Die Linken wollten ein einheitliches, stadtweites und nutzerfreundlicheres Fahrradverleihsystem schaffen.



Das "Chemnitzer Stadtfahrrad" wird vorerst nicht weiterentwickelt. © Sven Gleisberg

16.58 Uhr: Fünf Projekt für Bewerbung um "Sportmilliarde"

Chemnitz kann ins Rennen um die Bundes-"Sportmilliarde" starten. Mit fünf Projekten geht die Stadt ins Bewerbungsverfahren 2025/26, darunter die Sanierung der Kältetechnik im Jutta-Müller-Eissportzentrum, die Umwandlung des Rasenplatzes in Röhrsdorf in einen Kunstrasenplatz und die Komplettsanierung der Sporthalle am Schloßteich. Auch der Vorstoß der Linken wurde angenommen: Das Sportamt soll bereits für die nächsten Runden eine Prioritätenliste erarbeiten, um die begrenzten Bundesmittel strategischer und transparenter einzusetzen.

16.47 Uhr: Weiterer Abbau von Betreuungsplätzen

Nach langer Debatte hat der Stadtrat die Weichen für die weitere Kitapolitik in Chemnitz beschlossen. Demnach werden in den nächsten Jahren weitere 1000 Plätze abgebaut. Die Versorgungsgrade bis 2030 werden auf 48 Prozent in Krippen und 87 Prozent in Kindergärten festgelegt. Die Bewertungsmatrix, also ein Kriterien- und Punktesystem wird zunächst nur zur Kenntnis genommen und weiter mit freien Trägern beraten.

Der Chemnitzer Stadtrat hat den Abbau von Betreuungsplätzen an Kitas beschlossen. © Kristin Schmidt

16.13 Uhr: Biogutvergärungsanlage beschlossen

Neues Großprojekt am Weißen Weg: Der Stadtrat hat den Umbau der stillgelegten Restabfallanlage in Euba zu einer Biogutvergärungsanlage gebilligt. Geplant sind bis zu 30.000 Tonnen Bioabfall pro Jahr, daraus sollen rund zwei Millionen Kubikmeter Biomethan für das Gasnetz entstehen. Die Investition liegt bei rund 20 Millionen Euro, ein Baustart ist für 2028, die Inbetriebnahme für 2029 vorgesehen.

Aus der stillgelegten Restabfallanlage am Weißen Weg soll eine Biogutvergärungsanlage werden. © Ralph Kunz

16.13 Uhr: Zusätzlicher Schließtag aufgehoben

Der Stadtrat hat mehrheitlich beschlossen, den zusätzlichen Schließtag in den Museen der Kunstsammlungen Chemnitz von Juni bis Dezember 2026 aufzuheben. Dies war ursprünglich Bestandteil des Haushalts. Ziel ist es, angesichts geplanter Sonderausstellungen mehr Öffnungstage zu ermöglichen. Die dafür nötigen 145.000 Euro stammen aus Umschichtungen bei Finanzspritzen vom Land.



Die Kunstsammlungen Chemnitz. © Uwe Meinhold