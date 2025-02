Nach Wildgatter und Lila Villa: Chemnitzer Bürgerplattformen auf der Streichliste

"Unser größtes war der Bürgerpark Gablenz - eine wichtige Fläche zur Kulturhauptstadt", berichtet Treydel. Auch die Entwicklung des Knappteichs wurde maßgeblich unterstützt. Erst kürzlich wurden am Bürgerpark neue Tore und ein Container für die Fußballgruppe angeschafft.

Die Plattform, die aktuell von zwölf Ehrenamtlichen unterstützt wird, hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte realisiert.

Die Mitglieder der Bürgerplattform setzen sich auch für den Knappteich im Yorckgebiet ein. © Uwe Meinhold

Die Bürgerplattformen sind eine gute Idee. Sie organisieren, koordinieren und vernetzen innerhalb ihrer Gebiete und bieten den Bürgern direkte Ansprechpartner.

Wenn es Probleme gab, "bei denen der Schuh drückte", konnten sich die Anwohner an die Plattformen wenden. Die Koordinatoren kümmerten sich schnell und pragmatisch um Lösungen - als Bindeglied zwischen Bürgern und Verwaltung, mit kurzen Entscheidungswegen.

Eine schlechte Idee ist es, diese erfolgreiche Entwicklung nun einzustampfen. Die Plattformen haben viel erreicht. Besonders ihr Engagement für die Interventionsflächen zur Kulturhauptstadt 2025 ist hervorzuheben.

In zahlreichen Einwohnerversammlungen wurden Bürgerideen für öffentliche Plätze aufgenommen, diskutiert und abgewogen. So entstanden zahlreiche attraktive Wohlfühlorte, an denen die Plattformen maßgeblich beteiligt waren.

Gerade bei der Debatte darum, was langfristig von Chemnitz 2025 bleiben soll, ist eines entscheidend: Die Vereine, Institutionen und Organisationen, die das Kulturhauptstadt-Projekt maßgeblich geprägt haben, verdienen weiterhin einen festen Platz im Stadtbild.