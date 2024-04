Nach zehnjährigem Hin und Her: Warum es am Viadukt immer noch keinen Radweg gibt

Chemnitz - Das Eisenbahnviadukt in Chemnitz-Rabenstein ist seit einem halben Jahr fertig. Kommt jetzt endlich auch der Radweg Richtung Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)? Nach fast zehn Jahren Tauziehen will die CDU am Mittwoch im Stadtrat den Bau auf den Weg bringen.