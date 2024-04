Wahlkampf-Auftakt: CDU fordert mehr Videoüberwachung in Chemnitzer City

Chemnitz - Bis zur Kommunalwahl am 9. Juni sind es noch 44 Tage. Mit einem 14-Punkte-Wahlprogramm unter dem Slogan "Weil es um Chemnitz geht" tritt die Chemnitzer CDU an. Offizieller Wahlkampfauftakt ist am Samstag.

Mehr Sicherheit in der City: Damit will die CDU bei der kommenden Stadtratswahl punkten. © Haertelpress/Harry Härtel

Die derzeit größte Fraktion (13 Mitglieder) im Stadtrat geht mit 67 Bewerbern ins Rennen um die Sitze im Stadtrat.

"In diesem Jahr treten als Spitzenkandidaten für die acht Wahlkreise mehr Frauen (5) als Männer (3) an", so Ines Saborowski (56), Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes.

Das Ziel: "Wir wollen wieder stärkste Fraktion im Stadtrat werden", so Fraktions-Chef Tino Fritzsche (63).



Drei Punkte im Wahlprogramm stehen dabei ganz oben auf der Agenda der Christdemokraten: Sicherheit, Migration und Integration sowie Wirtschaft.

In puncto Sicherheit soll es nach Willen der CDU mehr Videoüberwachung in der City geben. "Vor allem an Brennpunkten wie dem Wall", meint Fraktionsmitglied Kai Hähner (51), der im Wahlkreis 6 antritt. Auch der Stadtordnungsdienst soll weiter ausgebaut werden, um diesen an Brennpunkten in der City und den Stadtteilen zielgerichtet einsetzen zu können.