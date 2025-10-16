Das verdienen Chemnitzer Rathaus-Chefs mit ihren Nebeneinkünften

Chemnitz - Wie viel verdienen unsere Rathaus-Chefs eigentlich neben ihrem regulären Gehalt?

Im Jahr 2024 hatte OB Sven Schulze (53, SPD) 17 Nebeneinkünfte-Posten, die sich auf Nebentätigkeiten, Ehrenämter und hauptamtliche Funktionen verteilen. © Uwe Meinhold

Für die letzten Jahre war das lange nicht so leicht zu beantworten. Obwohl das Rathaus die Nebeneinkünfte von OB Sven Schulze (53, SPD) und seinen Beigeordneten regelmäßig auf www.chemnitz.de veröffentlicht - für 2023 und 2024 fehlten die Angaben monatelang.

Erst eine Anfrage von AfD-Stadtrat Nico Köhler (49) brachte Bewegung in die Sache. In der Antwort heißt es wörtlich: "Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis."

Und was kam dabei heraus? Eine ganze Menge - mit deutlicher Steigerung! Erhielt der OB 2022 noch gut 28.000 Euro, waren es vergangenes Jahr schon 34.000 Euro. Stadtkämmerer Ralph Burghart (55, CDU) verdoppelte seine Nebeneinnahmen sogar: von knapp 4800 Euro 2022 auf mehr als 9000 Euro 2024.

Ein Teil dieser Summen muss die Bürgermeisterriege an die Stadtkasse abführen. Konkret schreibt das Rathaus auf TAG24-Anfrage: "Vergütungen aus Nebentätigkeiten sind dann abzuliefern, wenn diese den Selbstbehalt von 7000 Euro übersteigen."

So zahlte der OB 2024 einen Großteil der Nebeneinkünfte an die Stadt zurück. Kämmerer Burghart zahlte im letzten Jahr erstmals einen nennenswerten Betrag zurück.