Das verdienen Chemnitzer Rathaus-Chefs mit ihren Nebeneinkünften
Chemnitz - Wie viel verdienen unsere Rathaus-Chefs eigentlich neben ihrem regulären Gehalt?
Für die letzten Jahre war das lange nicht so leicht zu beantworten. Obwohl das Rathaus die Nebeneinkünfte von OB Sven Schulze (53, SPD) und seinen Beigeordneten regelmäßig auf www.chemnitz.de veröffentlicht - für 2023 und 2024 fehlten die Angaben monatelang.
Erst eine Anfrage von AfD-Stadtrat Nico Köhler (49) brachte Bewegung in die Sache. In der Antwort heißt es wörtlich: "Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis."
Und was kam dabei heraus? Eine ganze Menge - mit deutlicher Steigerung! Erhielt der OB 2022 noch gut 28.000 Euro, waren es vergangenes Jahr schon 34.000 Euro. Stadtkämmerer Ralph Burghart (55, CDU) verdoppelte seine Nebeneinnahmen sogar: von knapp 4800 Euro 2022 auf mehr als 9000 Euro 2024.
Ein Teil dieser Summen muss die Bürgermeisterriege an die Stadtkasse abführen. Konkret schreibt das Rathaus auf TAG24-Anfrage: "Vergütungen aus Nebentätigkeiten sind dann abzuliefern, wenn diese den Selbstbehalt von 7000 Euro übersteigen."
So zahlte der OB 2024 einen Großteil der Nebeneinkünfte an die Stadt zurück. Kämmerer Burghart zahlte im letzten Jahr erstmals einen nennenswerten Betrag zurück.
Chemnitzer Oberbürgermeister sitzt in mehreren Aufsichtsräten
Doch woher stammt das Geld überhaupt? Schulze sitzt unter anderem als Vorsitzender oder Mitglied in diversen Aufsichtsräten: Sparkasse Chemnitz, eins energie (7425 Euro), CVAG, Klinikum, Tourismusverband, Kulturhauptstadt GmbH und mehr. Auch die anderen Bürgermeister gehören den verschiedensten Gremien an.
Und wie viel verdient die Stadtspitze "hauptberuflich"? Das richtet sich nach dem Sächsischen Besoldungsgesetz, das die Gehaltsstufen für kommunale Amtsträger regelt. Das Gesetz sieht für Städte über 100.000 Einwohner für den OB etwa 15.000 Euro vor. Die Beigeordneten bekommen immer noch über 11.000 Euro, so die TAG24-Berechnungen.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Ralph Kunz