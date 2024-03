Neue Gebührenzone in Chemnitz: Hier kostet Parken bald Geld

Chemnitz - Kostenloses Parken ade: In Teilen von Chemnitz wird es ab dem Sommer eine neue Gebührenordnung geben.

Blick in die Hainstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Hier muss ab dem Sommer für das Parken bezahlt werden. © Ralph Kunz

Wie die Stadt mitteilte, haben bereits die Bauarbeiten für die neuen Parkscheinautomaten in der Zone E begonnen. Diese Zone betrifft den Bereich Dresdner Straße zwischen alter EINS-Zentrale und Sachsen Allee, sowie zwischen Hauptbahnhof und Hainstraße. Die Stadt setzt damit die zweite Stufe des Chemnitzer Parkraumkonzepts um.

"Damit ist ab diesem Zeitpunkt in mehreren Straßen im Bereich der Zone E das Parken nur mit Parkschein zugelassen. Die Verkehrszeichen stehen ausschließlich am Zonenein- und Zonenausgang. Innerhalb der Parkzone wird keine weitere Beschilderung auf das Lösen eines Parkscheins hinweisen", so die Stadtverwaltung.

Gleichzeitig mit der neuen Gebührenordnung gehen ab dem 1. Juli auch die neuen Bewohnerparkzonen in Betrieb. Dort werden Bewohnerparkausweise ausgegeben, die zuvor aber beantragt werden müssen. Autofahrer mit Bewohnerparkausweis sind von der Gebührenpflicht entbunden.

Anwohner können den Ausweis, der 30 Euro pro Jahr kostet, unter www.chemnitz.de/bewohnerparkausweis oder per Mail bewohnerparkausweis@stadt-chemnitz.de beantragen. Die Anträge werden ab 1. April bearbeitet.