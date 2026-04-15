Neues Gerangel in Chemnitz um die "Bettensteuer": AfD fordert Tourismus-Abgabe

Chemnitz - Touristen, die in Chemnitz übernachten, bringen nicht nur Geld in die Hotellerie. Seit Januar 2024 müssen sie auch an die Stadt zahlen – fünf Prozent Beherbergungssteuer auf den Übernachtungspreis. Bislang landet das Geld im städtischen Haushalt. Wird aus der "Bettensteuer" bald doch noch eine Tourismus-Abgabe?

Beim Einchecken müssen Hotelgäste einen Meldeschein ausfüllen. (Symbolfoto) © Kristin Schmidt

Die AfD-Ratsfraktion will im nächsten Stadtrat eine "zweckgebundene Lenkungsabgabe" durchsetzen. Die Idee: Einnahmen sollen gezielt für Hotellerie, Tourismus und Stadtmarketing eingesetzt werden.

Finanzbürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) hält davon wenig. Es sei fraglich, "ob die durch höchstrichterliche Rechtsprechung bestehende Rechtssicherheit bei der Erhebung der örtlichen Übernachtungssteuer zugunsten einer mit Unsicherheiten verbundenen zweckgebundenen Abgabe aufgegeben werden sollte".

Burghart will an der bisherigen Steuer festhalten und verweist auf den Knackpunkt: Eine Steuer und eine zweckgebundene Abgabe seien nicht dasselbe.

Außerdem könne eine Stadt nicht gleichzeitig Beherbergungssteuer und eine ähnliche Tourismus-Abgabe kassieren.