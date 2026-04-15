Neues Gerangel in Chemnitz um die "Bettensteuer": AfD fordert Tourismus-Abgabe

606 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Seit Januar 2024 müssen Touristen fünf Prozent Beherbergungssteuer auf den Übernachtungspreis zahlen. Wird daraus eine Tourismus-Abgabe?

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Touristen, die in Chemnitz übernachten, bringen nicht nur Geld in die Hotellerie. Seit Januar 2024 müssen sie auch an die Stadt zahlen – fünf Prozent Beherbergungssteuer auf den Übernachtungspreis. Bislang landet das Geld im städtischen Haushalt. Wird aus der "Bettensteuer" bald doch noch eine Tourismus-Abgabe?

Beim Einchecken müssen Hotelgäste einen Meldeschein ausfüllen. (Symbolfoto)
Beim Einchecken müssen Hotelgäste einen Meldeschein ausfüllen. (Symbolfoto)  © Kristin Schmidt

Die AfD-Ratsfraktion will im nächsten Stadtrat eine "zweckgebundene Lenkungsabgabe" durchsetzen. Die Idee: Einnahmen sollen gezielt für Hotellerie, Tourismus und Stadtmarketing eingesetzt werden.

Finanzbürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) hält davon wenig. Es sei fraglich, "ob die durch höchstrichterliche Rechtsprechung bestehende Rechtssicherheit bei der Erhebung der örtlichen Übernachtungssteuer zugunsten einer mit Unsicherheiten verbundenen zweckgebundenen Abgabe aufgegeben werden sollte".

Burghart will an der bisherigen Steuer festhalten und verweist auf den Knackpunkt: Eine Steuer und eine zweckgebundene Abgabe seien nicht dasselbe.

Theater-Chefs gegen Opernhaus-Pläne der SPD: "Chemnitz ohne Schauspielhaus nicht vorstellbar"
Chemnitz Politik Theater-Chefs gegen Opernhaus-Pläne der SPD: "Chemnitz ohne Schauspielhaus nicht vorstellbar"

Außerdem könne eine Stadt nicht gleichzeitig Beherbergungssteuer und eine ähnliche Tourismus-Abgabe kassieren.

Kämmerer Ralph Burghart (56, CDU) hält an der "Bettensteuer" fest.
Kämmerer Ralph Burghart (56, CDU) hält an der "Bettensteuer" fest.  © Ralph Kunz
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Für Melanie Matthis (33, l.), Empfangsleiterin im c/o 56 Hotel Chemnitz, bedeutet die "Bettensteuer" vor allem bürokratischen Mehraufwand.
Für Melanie Matthis (33, l.), Empfangsleiterin im c/o 56 Hotel Chemnitz, bedeutet die "Bettensteuer" vor allem bürokratischen Mehraufwand.  © Kristin Schmidt

Wenig Verständnis von der DEHOGA Sachsen: "Wenn schon eine Abgabe, dann eine zweckgebundene"

Wenn schon eine Steuer, dann müssen die Einnahmen auch der Hotellerie zugutekommen, meint Franziska Luthardt (44) von DEHOGA Sachsen.
Wenn schon eine Steuer, dann müssen die Einnahmen auch der Hotellerie zugutekommen, meint Franziska Luthardt (44) von DEHOGA Sachsen.  © Sven Gleisberg

Beim Branchenverband DEHOGA Sachsen hat man wenig Verständnis. Franziska Luthardt (44), Geschäftsführerin Mitgliederservice und Marketing, sagt: "Jede Art von Steuern und zusätzlichen Erhebungsaufwänden lehnen wir grundsätzlich erst mal ab."

Aber sie schiebt sofort nach: "Wenn schon eine Abgabe, dann bitte eine zweckgebundene, die dann im weitesten Sinne auch wieder Tourismus, Hotellerie, Gastronomie zugutekommt." Gerade nach dem KuHa-Jahr müsse Chemnitz alles daran setzen, den Schwung nicht gleich wieder zu verspielen.

Der Blick in die Nachbarschaft zeigt: Chemnitz ist mit dem Thema nicht allein. Dresden erhebt seit 2015 eine Beherbergungssteuer – ohne Zweckbindung. Leipzig kassiert seit 2023 ebenfalls eine "Bettensteuer" als normale kommunale Steuer. Und aus Zwickau heißt es kurz und bündig: "Es gibt keine Beherbergungssteuer, und eine solche ist auch nicht geplant."

Brückenabriss in Chemnitz: Grüne fordern Neubau
Chemnitz Politik Brückenabriss in Chemnitz: Grüne fordern Neubau

In Chemnitz hat die Steuer nach Rathaus-Zahlen zuletzt rund 2,2 Millionen Euro in die Stadtkasse gespült. 2027 muss der Stadtrat erneut entscheiden, ob sie weiter erhoben wird.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Politik: