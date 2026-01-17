OB Schulze verrät die letzten Geheimnisse der Chemnitzer Amtskette

Chemnitz - Im Chemnitzer Rathaus glänzt seit über 120 Jahren ein ganz besonderes Schmuckstück: die Chemnitzer Amtskette. Sie ist kein "Klunker" für die Schublade, sondern ein schweres Symbol mit Geschichte, Patina und kleinen Anekdoten.

Die Chemnitzer Amtskette liegt an einem sicheren Ort im Chemnitzer Rathaus, © Peter Zschage

Heute trägt sie OB Sven Schulze (54, SPD) - und der gibt offen zu: "Also ich kann das relativ frei entscheiden. Je offizieller, desto mehr." Ein festes Protokoll? Gibt es nicht. "Im Grundsatz gibt es nicht wirklich eine Richtlinie, es ist eine Gefühlsfrage."

Besonders würdig wird es beim Eintrag ins Goldene Buch: "In der Regel immer", sagt Schulze.

Gefertigt wurde die Amtskette 1903, entworfen von Stadtbaurat Richard Möbius (1859–1945) und gefertigt beim Chemnitzer Juwelier Bormann. Bezahlt hat sie ein Bürger, der anonym bleiben wollte - 1500 Mark, damals ein Vermögen.

Die Kette selbst hat Gewicht, nicht nur symbolisch. Sie besteht aus 33 Gliedern, aus Silber mit Goldauflage, bunt emailliert in sächsischen Grün-Weiß-Tönen und Chemnitzer Gelb-Blau, dazu Löwenköpfe, Landeswappen und der lateinische Satz "Providentiae Memor" (Im Gedenken an die göttliche Vorsehung).

Das große Schlussstück zeigt, wofür Chemnitz steht: Amboss für Metall, Spindel für Textil, darunter das Stadtwappen.