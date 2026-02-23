Ist die Merz-Politik richtig? Diskussion bei Chemnitzer CDU-Politikern nach Bundesparteitag

Chemnitz - Der CDU-Bundesparteitag vergangene Woche in Stuttgart sorgt in Chemnitz noch immer für Diskussionsbedarf. Dem Signal der inneren Einheit stand Uneinigkeit über Inhalt und Tempo der Reformen gegenüber. In Chemnitz wird das zweitägige Treffen eher mit gemischten Gefühlen gesehen. Was bleibt - außer dem verhaltenen Handschlag zwischen Kanzler Friedrich Merz (70) und seiner Vorgängerin Angela Merkel (71)?

CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz (70) ist an der Basis nicht unumstritten. © imago/Chris Emil Janßen

Michael Specht (40) vom Ortsverband Chemnitz-Ost bringt die Stimmung auf den Punkt: "Ein sehr geschlossenes Bild, dass die Partei auch sehr stark hinter unserem Bundeskanzler stand."

Für viele an der Basis war diese Geschlossenheit das zentrale Ergebnis. Doch schnell wird auch klar, wo der Schuh drückt: "Die Politik von Friedrich Merz trifft nicht überall an der Basis auf offene Ohren."

Besonders beim Thema Asyl hätten sich viele eine deutlichere Position gewünscht: "Eine konsequentere Asylpolitik - da hätte ich mir tatsächlich eine konsequentere Formulierung gewünscht."

Auch der junge Chef vom Ortsverband Schloss-Mitte, Joel Hochmutz (23), bleibt kritisch: "Die Wiederwahl von Friedrich Merz mit 91 Prozent ist ein deutliches Zeichen für den Zusammenhalt. Doch was bei ihm fehlt, ist die interne Kommunikation in der Partei: Wo wollen wir hin?"