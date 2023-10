Obwohl Berlin noch prüft: Planung für die Verlängerung des Chemnitzer Südverbundes geht weiter

Die Weiterführung des Chemnitzer Südverbundes wird in zwei Abschnitten geplant. Für die Strecke zwischen der Augustusburger Straße bis zum Anschluss an die Frankenberger Straße läuft das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Chemnitz.

Zum ersten Bauabschnitt, der an die Augustusburger Straße anschließen soll, liegen der Landesdirektion aktuell rund 140 Einwände vor.

Aktuell laufen Vermessungsarbeiten auf den betroffenen Flurstücken in Chemnitz, Frankenberg, Niederwiesa und Lichtenau, die Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Auch mit betroffenen Anwohnern und Unternehmen wird bereits gesprochen.

Detlef Müller (59, SPD): "Ich will dafür sorgen, dass der Südverbund bleibt. Das Vorhaben zu stoppen, wäre ökonomischer Wahnsinn, weil schon so viel Geld in die Planungen geflossen ist." © Ralph Kunz

Ob der Südverbund als Projekt mit vordringlichem Bedarf im Bundesverkehrswegeplan bleibt - und damit eine Chance auf Finanzierung hat -, entscheidet sich erst 2024.

"Die Entscheidung über die Verkehrsprojekte wurde mit der Ausgestaltung des Genehmigungsbeschleunigungsgesetzes und der Lkw-Maut verknüpft", so Bundestagsabgeordneter Detlef Müller (59, SPD).

"Die Grünen wollen möglichst viele Straßenprojekte streichen. Ich will dafür sorgen, dass der Südverbund bleibt. Das Vorhaben zu stoppen wäre ökonomischer Wahnsinn, weil schon so viel Geld in die Planungen geflossen ist. Mitte des Jahres sollte es Klarheit dazu geben."