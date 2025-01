Radwege auf großen Straßen in Chemnitz sind noch Mangelware

Seit Herbst 2023 liegt die Aktualisierung auf dem Tisch und hängt seitdem in der Schwebe. Herzstück ist die Schaffung von Radspuren auf mehreren großen Hauptstraßen wie der Zwickauer und Zschopauer Straße oder der Mühlenstraße.

"Ich freue mich, dass die meisten Maßnahmen (teilweise) umgesetzt oder in Planung sind", sagt Stadtrat Joseph Israel (25).

Das Verhältnis von Auto- und Radfahrern ist traditionell nicht das beste. Und wenn dann noch die Fußgänger ins Spiel kommen, wird es im Tauziehen um den Verkehrsraum noch komplizierter. Jede Verkehrsart hat ihre Berechtigung und ein Recht auf Sicherheit. Auch wenn mancher Radler mit dem eigenen Selbstbewusstsein inzwischen auch ganz gut übers Ziel hinausschießt.

Nachdem das gesamte Mobilitätskonzept bislang ein Rohrkrepierer geblieben ist, sollten die einzelnen Verkehrsarten mit einem gut durchdachten Teilkonzept zukunftsfit gemacht werden. Doch davon ist leider in Chemnitz wenig zu sehen.

Das immer noch gültige Radverkehrskonzept stammt aus dem Jahr 2013, darin wurden die Ziele bis 2020 formuliert. Inzwischen haben wir 2025. Wir haben weder ein zusammenhängendes Radnetz, noch sind die Vorhaben daraus in akzeptabler Höhe umgesetzt.

Eine aktualisierte Version gibt es ja, nur wird daran nicht gearbeitet. Was bislang dazu bekannt ist, scheint wenig zukunftsweisend. Ohne es weiter zu hinterfragen, soll auf vierspurigen Straßen einfach ein Radweg abgetrennt werden. Dabei haben wir doch in der Stadtverwaltung eigentlich die Verkehrsplaner-Experten sitzen, die da ideologielos in die Tiefe denken und dann auch handeln müssten.

Der Verkehrsraum ist endlich. So viel steht fest.