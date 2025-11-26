Rathaus muss 1,8 Millionen Euro für CFC-Stadion nachzahlen

Chemnitz - Zähneknirschend stimmte der Chemnitzer Stadtrat am Mittwoch zu, dass rund 1,8 Millionen Euro bereitgestellt werden, um die Zahlungen aus dem Schiedsgerichtsverfahren zum Stadion-Neubau an der Gellertstraße zu decken.

Das CFC-Stadion an der Gellertstraße verursacht noch Jahre nach der Eröffnung Baukosten. © Uwe Meinhold

"Das tut richtig weh, aber lässt sich nicht mehr ändern", so Almut Patt (56, CDU). "Es hätte noch viel mehr sein können", merkte Detlef Müller (61, SPD) an. "Wir sollten das akzeptieren."

Der Verwaltung steht es nun frei, beim Oberlandesgericht Dresden einen Antrag auf Teilaufhebung des Schiedsspruchs zu stellen.

Auch der zusätzlichen Bereitstellung von rund 11 Millionen Euro für die gestiegenen Kosten in der Sozialhilfe stimmten die Abgeordneten zu.

"Diese Leistungen sind kein Luxus, sie sichern Existenzen", betonte Grünen-Chef Volkmar Zschocke (56).

Ablehnung kam aus den Reihen der AfD-Ratsfraktion. Man müsse endlich ein Zeichen "von unten" setzen, dass nicht Jahr für Jahr mehr Geld von den Kommunen bereitgestellt werden könne, nur weil die Kosten weiter steigen.