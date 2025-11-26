Hier frieren die Kinder: Heiße Diskussionen um Bibber-Turnhalle in Chemnitz

Chemnitz - Erst zitterten die Karate-Kids in Hilbersdorf, jetzt kommt Bewegung in die Sache: Nachdem die TAG24 bei Stadt und Stadtsportbund nachgehakt hatte, wird die frostige Turnhalle an der Ludwig-Richter-Straße in Chemnitz plötzlich zum Prüffall.

Stadtsportbund-Geschäftsführer Daniel Fugmann (45) bespricht den Fall in einer Sitzung. © Kristin Schmidt

Heizungen wurden kontrolliert, Messreihen gestartet. Am Mittwoch soll das Thema sogar in einer Präsidiumssitzung des Stadtsportbundes beraten werden.

Alles fing mit einem Hinweis des Sportvereins "Tenno Karate-Do" an. Trainer Julian Heinicke (21) hatte wochenlang gefroren und seine Schützlinge mit ihm: "Wenn man den Schülern was erklären muss oder Pause hat, dann wird man kalt", sagt er. "Früher war das nie so. Jetzt sind es hier nur noch 16 Grad."

Die Kinder trainieren barfuß, manche ziehen mittlerweile sogar Socken an. "Das erhöht aber die Verletzungsgefahr", so Heinicke.

Der Verein ist bislang der einzige betroffene, doch die Ursache liegt wohl weniger in einer städtischen Vorgabe als im Gebäude selbst.