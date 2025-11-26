Verkaufsoffene Sonntage in Chemnitz im nächsten Jahr: Wann und wo?

Chemnitz - Aus Anlass des Weihnachtsmarktes öffnen in der Chemnitzer Innenstadt diesen Sonntag von 12 bis 18 Uhr auch die Geschäfte. Wann und wo 2026 verkaufsoffene Sonntage in Chemnitz stattfinden dürfen, darüber stimmt der Stadtrat am Mittwoch ab.

Im Chemnitz Center soll es nächstes Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage geben. © Sven Gleisberg

Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) hat vier Termine vorgeschlagen: So soll es in der Innenstadt auch nächstes Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage im Advent geben. Geplant sind diese am 29. November und am 13. Dezember 2026.

Außerdem befürwortet die Stadt zwei Sonntagsöffnungen im Chemnitz Center "nach Abwägung aller Gesamtumstände, insbesondere aber aufgrund wirtschaftlicher Belange".

So sollen die Geschäfte des Einkaufscenters am 8. März zum Frühjahrströdelmarkt und dem 20-jährigen Bestehen des Vereins "Tierfreunde helfen Tieren in Not" öffnen dürfen. Am 4. Oktober könnte der "Erlebnis- und Jubiläumströdelmarkt und 33 Jahre Chemnitz Center" Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag sein.