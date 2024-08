Riesen-Plakat hinterm "Nischel" in Chemnitz: Das hat es damit auf sich

Chemnitz - Seit dem heutigen Freitag ziert ein neues Plakat die Hauswand hinterm "Nischel" in Chemnitz . Darauf zu sehen sind die drei sächsischen Olympiamedaillen-Gewinner, Tom Liebscher-Lucz aus Dresden (31, Gold im Kanu-Rennsport), Luca Witzke aus Leipzig (25, Silber im Handball) und Rebekka Haase aus Zschopau (31, Bronze im 4x100-Meter-Lauf). Die Botschaft: Sachsen ist stolz auf ihre Spitzenleistungen.

Das 18x20 Meter große Plakat ist Teil der Kampagne "So geht sächsisch". Positive Werbung für Sachsen aus der CDU-geführten Staatskanzlei, die die Kampagne finanziert, eine Woche vor der Landtagswahl - dieser Zeitpunkt ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) erklärt die Plakataktion so: "Der Rückhalt in der Heimat, aber auch die hervorragende Arbeit, die in den Vereinen und Olympiastützpunkten im Freistaat geleistet wird, sind die Grundlage dieser sportlichen Spitzenleistung und verdienen höchste Anerkennung."