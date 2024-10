So sorgt BSW-Fraktion für Polit-Beben im Chemnitzer Stadtrat

Chemnitz - Der Chemnitzer Stadtrat ist eigentlich im Ferien-Modus, viele Räte sind im Urlaub. Doch mitten in die kommunalpolitische Ruhe platzen die "Neu-Parlamentarier" vom Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) mit einem Vorstoß. Die acht Abgeordneten gehen auf Konfrontationskurs zum Rathaus und wollen einen Sonderstadtrat auf die Beine stellen.

"Die Kommunikation und die Vorgehensweise des Oberbürgermeisters und der Verwaltung ist inakzeptabel und absolut kritikwürdig", heißt es in einer dreiseitigen Pressemitteilung.

Die BSW-Fraktion will die Informationspolitik der Stadtspitze bei der Erarbeitung des neuen Haushalts und der geplanten Schließung von 10 Kitas auf die Tagesordnung setzen.

Die Grünen haben bereits Verständnis für das Anliegen signalisiert, einen Sonderstadtrat aber als wenig effektives Mittel abgelehnt: "Die Kritik an mangelnder Information ist oft gerechtfertigt", sagt Fraktionschef Volkmar Zschocke (55).

"Eine Sondersitzung des Stadtrats verursacht jedoch hohe Kosten und ist mit viel Aufwand verbunden, ohne zusätzlichen Nutzen für die gewünschte Informationsbeschaffung zu bieten." Zschocke sprach sich dafür aus, die bestehenden Rechte "konsequent zu nutzen und einzufordern, anstatt auf teure Sondersitzungen zu setzen".

Das Rathaus weist in einer ersten Stellungnahme die Kritik zurück: "Wir haben vom BSW nichts Schriftliches bekommen", so Stadtsprecher Matthias Nowak (55). Ansonsten habe man vor den jeweiligen Pressekonferenzen in den jeweiligen Gremien informiert, wie es üblich sei.

Die Einberufung eines Sonderstadtrates muss laut Sächsischer Gemeindeordnung ein Fünftel der Räte (12 Stimmen) beantragen. Vier Abgeordnete anderer Fraktionen müssen den Vorstoß mittragen.