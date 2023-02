So viel Bürokratie bringt die geplante Bettensteuer in Chemnitz

Chemnitz - Könnte die Bettensteuer in Chemnitz zum Bürokratie-Monster werden?

Für die Chemnitzer Hotels würde mit der Bettensteuer Mehrarbeit anfallen. Im Foto Melanie Matthis (30, l.), Empfangsleiterin im c/o56-Hotel. © Kristin Schmidt

City-Tax, Tourismus-Abgabe, Betten- oder auch Beherbergungssteuer - viele Namen, eine Absicht: Touristen sollen pro Übernachtung auch ins Stadtsäcken einzahlen.

Dresden und Pirna handhaben das schon so, Chemnitz will es. Doch nach dem Durchfall in der ersten Ratssitzung des Jahres zeigt sich nun, wie kompliziert die Realisierung der neuen Steuer werden dürfte.



"Im Rahmen der Hospitation in Dresden wurde bekannt, dass der Verwaltungsaufwand aufgrund der Besonderheit dieser Steuerart deutlich höher ist als bei anderen kommunalen Aufwandsteuern", räumt das Dezernat von Finanzbürgermeister Ralph Burghart (52, CDU) ein.

Ein Grund: Kein Gast darf übersehen werden. Passiert das oder besteht nur die Gefahr, könnte ein anderer Hotelier klagen.

Daher warnt das Finanzdezernat die Stadträte: "Somit ist auch in Chemnitz eine nahezu vollständige Kontrolle und Erfassung von (teilweise nur kurzfristigen) Beherbergungsangeboten im Stadtgebiet über Internetportale notwendig." Eigentlich täglich, so die düstere Ahnung.