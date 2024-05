So viel Zeit müsst Ihr in Chemnitz für neue Reisedokumente einplanen

Chemnitz - Gar nicht mehr lange, dann steht die Urlaubszeit vor der Tür. Die Sommerferien beginnen bereits am 20. Juni, also in gut sieben Wochen. Wer eine Reise plant, sollte schon einmal seine Dokumente überprüfen, ob Ausweis, Pass & Co. noch gültig sind, denn eine neue Beantragung dauert seine Zeit.

Die Expressgebühr beträgt insgesamt 32 Euro extra. Ansonsten müsst Ihr mit Kosten von 37 Euro für einen Ausweis und 70 Euro für einen Reisepass rechnen. Für Antragsteller, die jünger als 24 Jahre sind, fallen 22,80 Euro für einen Personalausweis und 37,50 Euro für einen Reisepass an.

Bis man das fertige Dokument in der Hand hat, können ab der Antragstellung drei bis vier Wochen vergehen. Wer es eiliger hat, kann im Bedarfsfall einen Expressreisepass beantragen, der wird dann innerhalb von drei Arbeitstagen bei der Bundesdruckerei produziert, kostet aber natürlich auch etwas mehr.

Wie die Meldebehörde der Stadt Chemnitz mitteilte, kann die Gültigkeitsdauer von Personaldokumenten nicht einfach verlängert werden. "Daher müssen sie in dem Fall neu beantragt werden. Da die Identität der Antragstellenden geprüft werden muss, ist eine persönliche Vorsprache erforderlich", so die Behörde.

Doch nicht nur Erwachsene brauchen gültige Dokumente, sondern auch Kinder. Was genau benötigt wird, hängt vom Reiseziel ab. Man sollte aber beachten, dass seit dem 1. Januar keine Kinderreisepässe mehr ausgestellt oder verlängert werden, sodass Kinder auch einen Reisepass oder Personalausweis brauchen. Für die Beantragung muss das Kind ebenfalls anwesend sein.

Die Meldebehörde im Bürgerhaus am Wall (Düsseldorfer Platz 1) ist wochentags ab 8 Uhr geöffnet, am Samstag ab 9 Uhr (nur mit Termin). Die Dokumente können aber auch in den Bürgerservicestellen beantragt werden, dafür braucht Ihr aber unbedingt einen Termin, der unter der Servicenummer 115 ausgemacht werden kann.

Im Bürgerhaus am Wall habt Ihr zudem die Möglichkeit, bis zu sieben Tage vor der Antragstellung in der zweiten Etage am Erfassungsterminal schon ein Passfoto aufzunehmen, Unterschrift und Fingerabdrücke zu hinterlegen. Das Foto kostet hier fünf Euro. Das Terminal ist auch für Rollstuhlfahrer und Kinder ab 1,20 Metern geeignet.