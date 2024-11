Haushaltskrise im Chemnitzer Rathaus: Hier wird der Rotstift angesetzt

Der Stadtrat muss über Sparmaßnahmen entscheiden - und auch darüber, ob er nach der nächsten Wahl kleiner ausfällt. © Kristin Schmidt

Die Streichliste sieht harte Einschnitte in nahezu allen Bereichen vor: So die Schließung der Schwimmhalle am Südring zum Schuljahresende 2026/27 und des Freibades in Wittgensdorf ab 2028, was jeweils rund 116.000 Euro jährlich sparen würde.

Schon ab 2025 könnte die Sauna im Stadtbad geschlossen werden - mit rund 75.000 Euro weniger Kosten fürs Stadtsäckel.

Zur Debatte steht auch die Schließung des Wildgatters in Rabenstein Ende 2026. Ein Spareffekt wäre erst nach einem jahrelangen Abwicklungsprozess zur erzielen.

Die Schließung der vier Stadtteilbibliotheken, beginnend 2026, könnte den Haushalt ab dem Folgejahr um knapp 300.000 Euro entlasten. Für städtische Museen wird ein zusätzlicher Schließtag in der Woche ab 2026 vorgeschlagen. Einsparpotential: rund 227.000 Euro.