Erhöhung der Abwassergebühren und Kita-Schließungen: So entscheidet der Chemnitzer Stadtrat

Nachdem die Pläne zweimal zurück in den zuständigen Ausschuss verwiesen worden waren, hatte der Entsorgungsbetrieb Chemnitz (ESC) in seiner Kalkulation noch einmal leicht nachgebessert.

Im Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 sind laut der Stadt Chemnitz im Durchschnitt jährlich rund 70 Millionen Euro an Investitionen in die abwassertechnischeInfrastruktur der Stadt Chemnitz geplant. Diese sei mit dem Beschluss des Stadtrats nun sichergestellt.

Jörg Vieweg (53, SPD ) sprach von einem tragfähigen Kompromiss, um den man lange gerungen habe: "Diese Lösung wird die nächsten Jahre halten. Wir können Investitionen in unser Abwassernetz nicht mehr aufschieben und brauchen eine auskömmliche Gebühr."

Unter anderem muss die Kita "Tausendfüßler" in Markersdorf bis Sommer 2028 schließen. © Sven Gleisberg

Die umstrittenen Kita-Schließungen in Chemnitz sind beschlossene Sache. Auf seiner ersten Sitzung 2025 billigte der Stadtrat mehrheitlich die seit September immer wieder nachgebesserten Pläne der Stadtverwaltung. Knapp 1000 Plätze werden demnach mit Blick auf den Geburtenrückgang in den nächsten Jahren abgebaut.

Eine Stunde lang debattierten die Fraktionen hitzig. Das Ergebnis im Detail: Vier Kitas müssen bis Sommer 2028 ihre Pforten schließen: "Lupinio" in Reichenbrand, "Sonnenhaus" und "Kleeblatt" in Altendorf sowie "Schmetterling" in Helbersdorf.

Das "Zeisignest" im Yorck-Gebiet soll bereits im Sommer 2027 dicht machen - spätestens. Für die Kitas "Tausendfüßler" und "Kinderlachen" in Markersdorf ist ein Umzug geplant. Auf Betreiben der SPD muss das Rathaus prüfen, ob einzelne Gebäude als Ausweichobjekte hergerichtet werden können.

"Es ist nichts, was irgendjemand gern macht", sagte Maik Otto (47, SPD). "Aber auf den Geburtenrückgang müssen wir reagieren." Es mache keinen Sinn, in einer Kita für 200 Kinder nur noch 80 zu betreuen. "Dann fressen uns die Nebenkosten auf."