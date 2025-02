Streit um Schulsozialarbeit: Drittklässler schicken Video an Chemnitz-OB

Chemnitz - Neuer Ärger um Hilfe für die Kleinen: Neben den bereits berichteten Kürzungen von Schulsozialarbeiter-Stellen an Beruflichen Schulzentren in Chemnitz steht nun auch die Stelle des Schulsozialarbeiters an der Ludwig-Richter-Grundschule in Hilbersdorf auf der Streichliste.