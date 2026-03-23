Treppe in Chemnitz seit Jahren gesperrt, aber nichts passiert: Wann wird hier endlich saniert?

Chemnitz - Nichts hält länger als ein Provisorium: Die nur halbherzig mit zwei Geländern gesperrte Steintreppe unterhalb der Grund- und Oberschule Schönau in der Guerickestraße in Chemnitz wartet seit August 2023, also seit zwei Jahren und acht Monaten, auf eine Sanierung. Doch auch jetzt ist ein Bautermin nicht in Sicht. Derweil nutzen Kinder die Treppe trotzdem.

CDU-Stadträtin Solveig Kempe (44) mahnt die Sanierung der Treppe an. © Bernd Rippert

"Da steht nicht mal ein Schild 'Betreten verboten'", klagt CDU-Stadträtin Solveig Kempe (44). "Wir waren alle mal jung und wissen, dass sich kein Kind von einem Geländer abhalten lässt. Entweder die sanierungsbedürftige Treppe ist nicht gefährlich - dann kann das Geländer weg. Oder sie ist gefährlich - dann muss eine richtige Sperre her plus Sanierungskonzept."

Doch daran ist nicht zu denken. Die Stadt erklärte auf TAG24-Nachfrage: "Eine Sanierung ist derzeit aufgrund von knappen Haushaltsmitteln nicht geplant."

Die Kostenschätzung inklusive neuer Stützmauer beläuft sich auf rund eine Million Euro.

Die Stadt setzt auf die Vernunft der Kinder: "Die Treppe ist durch einen Handlauf deutlich erkennbar versperrt" - was Schüler aus Schönau aber beim TAG24-Ortstermin nicht daran hindert, unter selbigem Handlauf hindurch wenige Meter weiter eine Böschung herunterzurennen.