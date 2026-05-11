Warum besuchen immer weniger Chemnitzer Kinder eine Krippe? Stadträte fordern Eltern-Befragung

Chemnitz - Immer weniger Kinder gehen in eine Chemnitzer Krippe. Doch woran liegt das eigentlich?

Maik Otto (48, SPD) fordert zusammen mit weiteren Stadtrats-Kollegen eine Befragung der Eltern. © Uwe Meinhold

Genau das wollen die Stadträte Christin Furtenbacher (41, Grüne), Sandra Zabel (53, Linke) und Maik Otto (48, SPD) sowie Carsten Tanneberger, Regionalchef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, jetzt wissen. Sie fordern eine anonyme Elternbefragung. Denn bislang kennt Chemnitz vor allem die Zahlen. Die Gründe dahinter aber nicht.

In der Kita-Bedarfsplanung ist der Rückgang längst sichtbar: Die Zahl der unter Dreijährigen sinkt von rund 5000 auf geschätzt 4800 bis 2027. Damit sollen die Krippen-Kapazitäten schrumpfen, von etwa 3200 Plätzen im Kita-Jahr 2025/26 auf gut 2600 Plätze 2027/28.

Doch es geht nicht nur um weniger Geburten. "Wir haben festgestellt, dass von den Kindern, die da sind, immer weniger anteilig in die Einrichtung kommen, vor allem in der Krippe", sagt Furtenbacher.

Der Vorstoß will klären lassen, ob Kosten, Bürokratie, Wege, Öffnungszeiten, fehlendes Vertrauen oder andere Betreuungsformen eine Rolle spielen.

Furtenbacher: "Sollte sich herausstellen, dass es tatsächlich Hürden gibt für Familien, Kita in Anspruch zu nehmen, dann sollte man dem nachgehen und diese möglichst beseitigen."