"Tag der Vereine" oder ein großes Schaufenster: Wie soll Chemnitz die ehrenamtliche Arbeit unterstützen?

Chemnitz - Kommt in Chemnitz ein großes Schaufenster für Vereine? Der Stadtrat hatte das Rathaus im vergangenen Herbst beauftragt zu prüfen, ob eine jährliche zentrale Vereinspräsentation möglich ist.

Ähnlich wie bei Sports United könnte es bald in Chemnitz einen Tag für alle Vereine geben. © Uwe Meinhold

Jetzt geht die Stadt den nächsten Schritt - aber erst mal mit einer Umfrage. Bis zum 17. Mai sollen Chemnitzer Vereine angeben, ob sie überhaupt Bedarf an Veranstaltungen oder Angeboten sehen, die ihre ehrenamtliche Arbeit unterstützen.

Angeschoben hatten CDU und FDP den "Tag der Vereine" als Plattform für Vernetzung, Eigenwerbung und Mitgliedergewinnung. Stadträtin Yvonne Kilian (46, FDP) sagte: "Ich weiß, wo es beim Ehrenamt hakt."

Als möglichen Termin brachte sie den 5. Dezember ins Spiel, den Internationalen Tag des Ehrenamts. "Das hätte etwas mit Wertschätzung zu tun."

Im Rathaus hielt sich die Begeisterung in Grenzen. OB Sven Schulze (54, SPD) bremste die Erwartungen deutlich: "Es ist zweifelhaft, ob eine zentrale Veranstaltung die genannten Erwartungen und Wünsche erfüllt."