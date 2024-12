Welche Kitas müssen schließen? Chemnitzer Stadtrat vertagt Entscheidung

Chemnitz - Der Stadtrat in Chemnitz hat sich mit seiner letzten Sitzung im Jahr 2024 in die Weihnachtspause verabschiedet. Doch die großen Entscheidungen wurden von der Tagesordnung genommen und auf nächstes Jahr verschoben.

Der Chemnitzer Stadtrat hat sich in die Weihnachtspause verabschiedet. © Ralph Kunz

Bereits seit 14 Tagen war klar, dass die Räte den "schweren Brocken" Haushalt erst 2025 wieder anfassen werden.

"Auf Bitten mehrerer Fraktionen werden die Haushaltsberatungen und die damit verbundenen Konsolidierungslisten auf die Januar-Sitzung des Stadtrates verschoben", hatte das Rathaus bereits Ende November per Pressemitteilung verkünden müssen.

Damit bekommen die Stadträte auch mehr Zeit für Beratungen und Abstimmungen zur über 70 Posten umfassenden Streichliste, die das Rathaus auf den Tisch gelegt hat.

Dazu gehören die Schließung der Schwimmhalle am Südring zum Schuljahresende 2027 und des Freibades in Wittgensdorf ab 2028, außerdem die Schließung des Wildgatters in Rabenstein Ende 2026.