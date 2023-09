Zoff nach Stadtratssitzung: Rathaus wirft Grünen-Politikerin Falschaussage vor

Chemnitz - Heftiger Zoff nach der Stadtratssitzung in Chemnitz am gestrigen Mittwoch! Die Stadtspitze wirft Grünen-Politikerin Manuela Tschök-Engelhardt (55) vor, falsche Aussagen über Finanzchef Ralph Burghart (53, CDU) gemacht zu haben. Sie selbst weist die Anschuldigungen zurück.

Grünen-Fraktionschefin Manuela Tschök-Engelhardt (55) soll im Stadtrat falsche Aussagen gemacht haben - so der Vorwurf der Stadtspitze. © Ralph Kunz

Die Fraktionschefin der Grünen attackierte den Kämmerer in einer Rede scharf. Tschök-Engelhardt warf Burghart vor, in einem Haushaltsentwurf bewusst Kürzungen und Streichungen in den Bereichen Jugend- und Kinderarbeit, Kultur und Sport eingebaut zu haben.

Doch damit nicht genug: Weiterhin soll der Finanzchef bewusst Beschlüsse des Stadtrates ignorieren, so die Grünen-Politikerin. "Und da wundern wir uns wirklich noch über Politikverdrossenheit", schimpfte Tschök-Engelhardt.

Kämmerer Ralph Burghart konterte am heutigen Donnerstag. In einer Mitteilung heißt es: "Diese Aussagen von Frau Tschök-Engelhardt sind falsch und entsprechen nicht den Tatsachen." Derartige Aussagen zu treffen, sei "moralisch fragwürdig und verleumderisch".

Burghart weiter: "Weder werden Stellen in der Verwaltung nicht neu besetzt, noch habe ich bewusst Kürzungen in den Haushaltsentwurf eingebaut, um Kindern und Jugendlichen zu schaden."

Fakt sei: Die Haushaltslage in Chemnitz ist extrem angespannt. Daher müsse der Finanzchef dafür sorgen, dass die Ausgaben nicht ausufern. "Dazu haben wir Auflagen der Landesdirektion bekommen, die die Stadträte auch kennen", so Burghart.