Zwickauer Lego-Professor will in den Chemnitzer Stadtrat

Chemnitz - Bunte Plastik-Bausteine, mit denen sich Wissen an Studenten vermitteln lässt: Das ist die berufliche Welt von Tom Schaal (39, parteilos) aus Adelsberg, der am Sonntag über die SPD in den Chemnitzer Stadtrat möchte.

Tom Schaal (39, parteilos) aus Euba kandidiert über die SPD-Liste für den Chemnitzer Stadtrat: "An der WHZ in Zwickau hatten wir gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der SPD." © Uwe Meinhold

Der Professor für Management im Gesundheitswesen an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) macht mit seiner Methode, vom akademischen Nachwuchs LEGO-Modelle bauen zu lassen, von sich reden: "Gerade beim Gesundheitssystem-Vergleich ist die Motivation der Studenten sehr zurückgegangen, da sie meist nur Hausarbeiten geschrieben haben. Hier wird Wissen spielerisch durch händisches Tun gebildet."



Die Methode hat Tom Schaal in seiner Studienzeit in Dresden kennengelernt. Schon als Kind hat der gebürtige Eubaer sich für LEGO begeistert: "Ich habe gerne damit gespielt. Hatte dann aber sehr lange nichts mehr mit LEGO zu tun. Ich fand später die Idee spannend, spielerisch größere Themen, als man sie im Kindesalter sieht, wieder zusammenzubringen."

In der Kommunalpolitik will der Professor sein immer aktuelles berufliches Wissen aus der Praxis direkt zu den "Entscheidern" bringen: "Wir hatten 2019 hier an der WHZ eine Studie zur Pflegesituation in Sachsen gemacht, doch die ist an entscheidender Stelle nicht berücksichtigt worden", beschreibt Tom Schaal seine Motivation.