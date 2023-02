Promoter Steinforth hat große Pläne mit Chemnitz: Dzemski kämpft im April um den EM-Titel

Chemnitz - In Chemnitz fliegen bald ordentlich die Fäuste! Tom Dzemski (26), der amtierende deutsche Meister im Halbschwergewicht, steigt am 1. April im Rahmen der SES Box-Gala gegen den Franzosen Daniel Blenda Dos Santos im Kampf um den Europameistertitel in den Ring.

Neben dem gebürtigen Sachsen-Anhaltiner Dzemski werden bei der Box-Gala noch Roman Fress (Cruisergewicht), Julian Vogel (Weltergewicht) sowie Robin Rehse (Mittelgewicht) im "Kraftverkehr" in Chemnitz in den Ring steigen.

Steinforth: "Was haben wir früher hier für tolle Sachen im Boxen erlebt. Was hier in Sachen Boxen gemacht wird, ist nicht selbstverständlich. Die Chemnitzer müssen wissen, was sie für einen Schatz hier haben. Für die Zukunft wollen wir das unterstützen."