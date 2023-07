Tödlicher Fenstersturz in Chemnitz: Familie sammelt Geld für Marie (†19)

Chemnitz - Dieser Fenstersturz Anfang Juli löste Entsetzen aus. Marie H. (19) starb beim Aufprall auf den Gehweg in der Tschaikowskistraße in Chemnitz . Nun sammelt ihre Familie Spenden.

Marie H. (19) starb bei einem Fenstersturz auf dem Sonnenberg. Ihre Cousinen sammeln jetzt Geld für eine würdevolle Beisetzung. © gofundme

Es war ein schrecklicher Unfall, wie auch die Obduktion der Polizei zeigte. Schon am Tag des Unglücks legten Menschen Blumen und Grabkerzen vor dem Haus ab, in dem die Mutter von Marie lebt und wo die junge Frau zu Besuch war.



Fassungslos sind die Cousinen der Getöteten, Vanessa (27) und Samantha Zienert (26). Sie wollen Marie "eine schöne letzte Reise gestalten", zumal die junge Frau ausgerechnet an ihrem Geburtstag am 31. Juli beerdigt werde. "Wichtig ist uns auch, dass Marie nicht in einem Massengrab beerdigt wird. Das finden wir makaber."

Die Cousinen sagen: "Marie war richtig gut darin, stark zu sein und hat immer gekämpft. Der Verlust hinterlässt ein großes Loch."