04.07.2023 16:41 26.395 Schock-Fund in Chemnitz: 19-Jährige tot auf Fußweg entdeckt

Schockierender Fund in Chemnitz: Am Dienstagmorgen wurde eine tote Person auf einem Fußweg in der Tschaikowskistraße entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schock-Fund in Chemnitz am frühen Dienstagmorgen: Auf dem Sonnenberg wurde eine tote Person auf einem Fußweg entdeckt! Schrecklicher Fund in der Tschaikowskistraße in Chemnitz: Eine tote Frau lag am Dienstagmorgen am Rande eines Fußweges. Die Polizei riegelte die Straße ab. © Haertelpress Polizei und Rettungskräfte eilten gegen 5 Uhr zur Tschaikowskistraße. Dort lag eine tote Frau (19) auf dem Fußweg, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigt. "Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist von einem Fenstersturz der 19-jährigen Frau auszugehen und es ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine Straftat", teilte die Chemnitzer Polizei am Nachmittag mit. Bereits am Vormittag sagte eine Polizeisprecherin, dass es sich um einen Suizid handeln könnte. Chemnitz Lokal Chemnitz: Konsum im Rosenhof macht diese Woche dicht Die Tschaikowskistraße wurde wegen des Schock-Fundes am Dienstagmorgen gesperrt. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123. Erstmeldung: 4. Juli, 6.55 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.41 Uhr

Titelfoto: Haertelpress