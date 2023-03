Trotz Streik bei der CVAG: Auf diesen Linien fahren in Chemnitz Busse und Bahnen

Chemnitz - Seit vier Uhr steht der Nahverkehr in Chemnitz weitestgehend still. Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe CVAG werden bestreikt.

Die Gewerkschaft ver.di hat am Freitag zum Streik im Nahverkehr aufgerufen. Davon ist auch die CVAG betroffen. © Ralph Kunz

Vor allem Kunden die sonst auf einer der langen Stadtstrecken, wie der 21 oder der 32 unterwegs sind, stehen an diesem Freitag umsonst an den Haltestellen.

Auch die Linie 31 zum Klinikum Flemmingstraße und die Ringbuslinie fahren nicht. Ebenso herrscht bei den CVAG-Straßenbahnen-Linien kompletter Stillstand. Im Gegensatz dazu fahren die Citybahnen (C-Linien) planmäßig. Es wird allerdings gewarnt, dass es in den Fahrzeugen recht eng zugehen könnte.

Einige Buslinien werden voraussichtlich von Tochter- und Subunternehmen bedient. Zu den Linien, auf denen ein Bus fährt, gehören die Nummern: 23, 26, 39, 42, 43, 46, 49, 56, 63, 69, 79, 89, S91, 96.

Auch auf den Nachtbuslinien sind Fahrzeuge unterwegs und die regionalen Buslinien, die über die großen Chemnitzer Ausfallstraßen fahren, wie die B95 (Leipziger-/Annaberger Straße) oder die B174 (Zschopauer Straße) sollen unterwegs sein. Bei der Mitteldeutschen Regiobahn rollen ebenfalls die Züge.

Der Streik im Nahverkehr läuft insgesamt 24 Stunden und dauert bis in die Morgenstunden am Samstag an. Weiterhin bestreikt wird am Freitag die Müllabfuhr.