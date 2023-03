Heute große Einschränkungen bei der CVAG: Streik legt ÖPNV in Chemnitz lahm

Chemnitz - Chemnitz streikt! Zumindest ein Teil der Angestellten im öffentlichen Dienst folgt dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di und legt in den kommenden Tagen ihre Arbeit nieder.

Kommenden Mittwoch sind Erzieher an kommunalen Kitas an der Reihe. Eltern von betroffenen Einrichtungen werden vorher informiert.

Rückenwind kommt von den Grünen: "Mitarbeitende im ÖPNV sind Leistungsträger der Mobilitätswende und müssen angemessen bezahlt werden", so die Vorsitzende Coretta Storz (36). Gefordert werden unter anderem 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro.

Fahrgäste halten sich am besten via Website oder CVAG-App auf dem Laufenden. Das Mobilitätszentrum bleibt geschlossen.

Am heutigen Freitag legt der CVAG-Warnstreik fast den kompletten Nahverkehr lahm. Ab 4 Uhr kommt es 24 Stunden lang zu Einschränken im gesamten Stadtgebiet.

Rund 100 ASR-Mitarbeiter standen am gestrigen Donnerstag vor dem Betriebsgelände. © Haertelpress

Den Streik-Anfang haben am gestrigen Donnerstag Beschäftigte des Abfallentsorgungsbetriebs ASR gemacht.

Dort herrschte am gestrigen Donnerstagmorgen großer Andrang. "Rund 100 Angestellte haben sich vor dem Tor versammelt. Am Freitag gehen wir in den stillen Streik", erklärt Andreas Schubert, Gewerkschaftssekretär Abfallwirtschaft.

Einige Wertstoffhöfe blieben dicht. Laut einer Sprecherin sei noch unklar, ob und welche öffnen können. Betroffen ist auch die Entsorgung von Bioabfall und Papier.

Im Laufe nächster Woche soll der liegengebliebene Müll eingesammelt werden.