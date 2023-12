12.12.2023 14:25 2.568 Chemnitz: Straßenbahn kracht in Skoda

Am Dienstagmittag krachte in Chemnitz eine Straßenbahn in einen Skoda, der die heranfahrende Bahn offensichtlich übersah.

Von Sarah Müller

Chemnitz - Dienstagmittag kam es in Chemnitz zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Skoda. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. © Haertelpress Ersten Informationen zufolge war ein Skoda-Fahrer gegen 13 Uhr auf der Bernsdorfer Straße, Ecke Augsburger Straße unterwegs. Beim Überqueren der Schienen übersah der Fahrer offensichtlich die heranfahrende Straßenbahn. Der Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und die Bahn krachte in den Skoda. Chemnitz Unfall Opel-Fahrerin übersieht City-Bahn in Chemnitz und kracht gegen Hauswand Bisher unbestätigten Informationen zufolge wurde eine Person aus dem Auto verletzt. Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.

Titelfoto: Haertelpress