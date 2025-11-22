Crash auf Bundesstraße bei Chemnitz: Dacia knallt gegen Leitplanke
Chemnitz - Heftiger Crash bei Chemnitz am Samstagmorgen: Ein Dacia krachte auf einer Bundesstraße gegen die Leitplanke.
Der Unfall geschah gegen 9.30 Uhr auf der B174. Eine Dacia-Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von ihrer Spur abkam und gegen die Mittelleitplanke knallte.
Schnell rückten Rettungskräfte an, zwei Spuren der Bundesstraße wurden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde auf der Standspur am Unfall vorbeigeleitet.
Wie die Polizei mitteilt, kommt es auf der B174 zwischen Kleinolbersdorf-Altenhain und Chemnitz weiterhin zu Stau.
Laut ersten Informationen kam die Dacia-Fahrerin verletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist aktuell noch unklar - ebenso die Höhe des Sachschadens.
Titelfoto: Chempic