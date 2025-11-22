Crash auf Bundesstraße bei Chemnitz: Dacia knallt gegen Leitplanke

Chemnitz - Heftiger Crash bei Chemnitz am Samstagmorgen: Ein Dacia krachte auf einer Bundesstraße gegen die Leitplanke.

Die B174 musste am Samstagmorgen aufgrund eines Unfalls gesperrt werden. Ein Dacia knallte in die Leitplanke. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 9.30 Uhr auf der B174. Eine Dacia-Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von ihrer Spur abkam und gegen die Mittelleitplanke knallte.



Schnell rückten Rettungskräfte an, zwei Spuren der Bundesstraße wurden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde auf der Standspur am Unfall vorbeigeleitet.

Wie die Polizei mitteilt, kommt es auf der B174 zwischen Kleinolbersdorf-Altenhain und Chemnitz weiterhin zu Stau.