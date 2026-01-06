Ohne Führerschein unterwegs: Nissan-Fahrerin kracht gegen VW und flüchtet

Chemnitz - Auffahrunfall mit Fahrerflucht am Montagabend in Chemnitz .

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW um 180 Grad. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr auf der Zwickauer Straße.

Die 47-jährige Nissan-Fahrerin fuhr stadtauswärts. Aus bisher noch ungeklärter Ursache wechselte sie kurz vor der Michaelstraße rücksichtslos mit hoher Geschwindigkeit vom ganz linken auf den rechten Fahrstreifen.

Dabei krachte sie in einen dort fahrenden VW (Fahrer: 40). Anschließend stieg die 47-Jährige zwar aus, flüchtete dann aber mit ihrem stark beschädigten Nissan.

Kurz darauf entdeckte eine Streifenwagenbesatzung die Fahrerin auf dem Südring und stoppte sie.

Der Nissan wies einen erheblichen Frontschaden auf. Insgesamt wird die Sachschadenssumme laut Polizeiangaben auf etwa 20.000 Euro beziffert.

Die 47-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt.