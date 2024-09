Fiat-Fahrer verursacht drei Unfälle in Chemnitz und auf der A14

Chemnitz - Die Polizei schnappte am gestrigen Dienstag einen Fiat-Fahrer, der drei Unfälle verursachte.

Die Polizei ermittelt gegen den 39-Jährigen in mehreren Fällen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der 39-Jährige fuhr gegen 13.40 Uhr in Chemnitz auf der Kalkstraße in Richtung Oberfrohnaer Straße. In Höhe des Weideweges kam er aus ungeklärten Gründen auf den linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn.

Dort krachte er nach der Einmündung mit einem entgegenkommenden Lkw einer 50-jährigen Fahrerin zusammen. Laut Polizeiinformationen entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Der 39-Jährige flüchtete anschließend und fuhr an der Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff auf die A72 und im späteren Verlauf auf die A14 in Richtung Leipzig.

Dort verursachte der Fiat-Fahrer im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion zwei weitere Unfälle. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Verletzt wurde bei den drei Unfällen zum Glück niemand.