Fußgängerin in Chemnitz von Bus erfasst, Straße gesperrt

Chemnitz - Eine Fußgängerin wurde am Samstagmittag in Chemnitz von einem Bus erfasst. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Die Schuldfrage bei dem Unfall muss noch geklärt werden. © Chempic

Wie die Polizei bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr an die Kreuzung Reichenhainer Straße/Augsburger Straße gerufen.

Ersten TAG24-Informationen zufolge kam der Fahrer eines Omnibusses (Mercedes) von der Augsburger Straße angefahren und wollte nach rechts auf die Reichenhainer Straße einbiegen.

Dabei übersah er offenbar eine die Straße kreuzende Person und es kam zur Kollision.

Die Fußgängerin musste unbestätigten Informationen zufolge anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Schuldfrage dauern derweil noch an.