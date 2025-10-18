Fußgängerin in Chemnitz von Bus erfasst, Straße gesperrt
Chemnitz - Eine Fußgängerin wurde am Samstagmittag in Chemnitz von einem Bus erfasst. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.
Wie die Polizei bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr an die Kreuzung Reichenhainer Straße/Augsburger Straße gerufen.
Ersten TAG24-Informationen zufolge kam der Fahrer eines Omnibusses (Mercedes) von der Augsburger Straße angefahren und wollte nach rechts auf die Reichenhainer Straße einbiegen.
Dabei übersah er offenbar eine die Straße kreuzende Person und es kam zur Kollision.
Die Fußgängerin musste unbestätigten Informationen zufolge anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Schuldfrage dauern derweil noch an.
Auf der Reichenhainer Straße ist derzeit noch die Richtungsfahrbahn zwischen der Augsburger Straße//Werner-Seelenbinder-Straße und der Wartburgstraße gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Chempic