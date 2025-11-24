 1.826

Jaguar-Fahrerin kracht gegen Parkhaus-Wand: 45.000 Euro Schaden

Zu einem ungewöhnlichen Unfall mit hohem Sachschaden wurde die Polizei am späten Sonntagabend zum Johannisplatz in Chemnitz gerufen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Wegen eines ungewöhnlichen Unfalls mit hohem Sachschaden wurde die Polizei am späten Sonntagabend zum Johannisplatz in Chemnitz gerufen.

Nach Zeugenaussagen war hier eine Frau (69) mit einem Jaguar vermutlich beim Einparken fast ungebremst gegen die Wandkonstruktion eines Parkhauses gefahren.

Die mutmaßliche Fahrerin blieb unverletzt.

"Am Fahrzeug und am Gebäude war jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 45.000 Euro entstanden", so die Polizei am Montag.

Ein mit der 69-Jährigen durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Opiate und Amphetamine.

Die Polin musste zur Blutentnahme, ihr Führerschein wurde sichergestellt und sie bekam eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

