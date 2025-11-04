Kinder laufen Hyundai-Fahrer in Chemnitz vors Auto
Chemnitz - Trotz Vollbremsung konnte ein Hyundai-Fahrer am Dienstagnachmittag in Chemnitz einen Zusammenstoß mit zwei Kindern nicht verhindern.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 16 Uhr zu dem Unfall auf der Straße Usti nad Labem.
Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.
Ersten noch unbestätigten TAG24-Informationen zufolge, sollen zwei Kinder zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gerannt sein, als der Hyundai-Fahrer angefahren kam.
Trotz Gefahrenbremsung habe er einen Zusammenstoß mit den beiden Kindern nicht verhindern können. Die Kids sollen mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.
Sobald weitere Details vorliegen, informieren wir Euch an dieser Stelle.
Titelfoto: Chempic