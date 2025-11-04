Kinder laufen Hyundai-Fahrer in Chemnitz vors Auto

Chemnitz - Trotz Vollbremsung konnte ein Hyundai-Fahrer am Dienstagnachmittag in Chemnitz einen Zusammenstoß mit zwei Kindern nicht verhindern.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. © Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es gegen 16 Uhr zu dem Unfall auf der Straße Usti nad Labem.

Ersten noch unbestätigten TAG24-Informationen zufolge, sollen zwei Kinder zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gerannt sein, als der Hyundai-Fahrer angefahren kam.