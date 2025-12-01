Kreuzungscrash in Chemnitz: BMW und Renault krachen zusammen

Chemnitz - Kreuzungscrash am Montagabend in Chemnitz !

Ein BMW und ein Renault krachten auf der Kreuzung Limbacher Straße/ Barbarossastraße zusammen. © Harry Härtel

Gegen 19 Uhr kam es auf der Kreuzung Limbacher Straße/ Barbarossastraße aus noch ungeklärter Ursache zu dem Unfall zwischen einem BMW und Renault.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Ob es Verletzte gab, ist noch unklar.