790
Kreuzungscrash in Chemnitz: BMW und Renault krachen zusammen
Chemnitz - Kreuzungscrash am Montagabend in Chemnitz!
Gegen 19 Uhr kam es auf der Kreuzung Limbacher Straße/ Barbarossastraße aus noch ungeklärter Ursache zu dem Unfall zwischen einem BMW und Renault.
Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Ob es Verletzte gab, ist noch unklar.
Während der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen im Verkehr. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
Titelfoto: Harry Härtel