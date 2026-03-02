Unfall in Chemnitz: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Chemnitz - Straßenbahn-Unfall in Chemnitz am Montagmorgen: Eine Fußgängerin (64) wurde in der Innenstadt von einer Straßenbahn der CVAG erfasst.

Am Falkeplatz wurde eine Fußgängerin (64) von einer Straßenbahn der CVAG erfasst. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 9.20 Uhr am Falkeplatz. Laut Polizei überquerte die Frau offenbar bei "Rot" die Gleisanlagen.

"Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Richtung Zentralhaltestelle kommenden Skoda-Straßenbahn", so die Polizei.



Die Fußgängerin wurde laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.