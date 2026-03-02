 7.567

Unfall in Chemnitz: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

In Chemnitz wurde am Montagmorgen eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Straßenbahn-Unfall in Chemnitz am Montagmorgen: Eine Fußgängerin (64) wurde in der Innenstadt von einer Straßenbahn der CVAG erfasst.

Am Falkeplatz wurde eine Fußgängerin (64) von einer Straßenbahn der CVAG erfasst.
Am Falkeplatz wurde eine Fußgängerin (64) von einer Straßenbahn der CVAG erfasst.  © Chempic

Der Unfall geschah gegen 9.20 Uhr am Falkeplatz. Laut Polizei überquerte die Frau offenbar bei "Rot" die Gleisanlagen.

"Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Richtung Zentralhaltestelle kommenden Skoda-Straßenbahn", so die Polizei.

Die Fußgängerin wurde laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.

Durch den Zwischenfall kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. "An der Straßenbahn entstand Sachschaden von etwa 500 Euro", so die Polizei abschließend.

Erstmeldung: 2. März, 11.03 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.24 Uhr

Titelfoto: Chempic

