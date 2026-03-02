7.567
Unfall in Chemnitz: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst
Chemnitz - Straßenbahn-Unfall in Chemnitz am Montagmorgen: Eine Fußgängerin (64) wurde in der Innenstadt von einer Straßenbahn der CVAG erfasst.
Der Unfall geschah gegen 9.20 Uhr am Falkeplatz. Laut Polizei überquerte die Frau offenbar bei "Rot" die Gleisanlagen.
"Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Richtung Zentralhaltestelle kommenden Skoda-Straßenbahn", so die Polizei.
Die Fußgängerin wurde laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.
Durch den Zwischenfall kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. "An der Straßenbahn entstand Sachschaden von etwa 500 Euro", so die Polizei abschließend.
Erstmeldung: 2. März, 11.03 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.24 Uhr
Titelfoto: Chempic