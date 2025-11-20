3.184
Kreuzungscrash in Chemnitz: Opel und VW krachen zusammen
Chemnitz - Kreuzungscrash am Donnerstagmorgen in Chemnitz!
An der Ampelkreuzung Limbacher Straße/Franz-Mehring-Straße sind gegen 9 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein VW-Bus und ein Opel zusammengekracht.
Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde dabei eine Person verletzt.
An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.
Auf der Franz-Mehring-Straße in Höhe Limbacher Straße kommt es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Die Ermittlungen zum Unfall laufen.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic