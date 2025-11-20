Kreuzungscrash in Chemnitz: Opel und VW krachen zusammen

Chemnitz - Kreuzungscrash am Donnerstagmorgen in Chemnitz !

An der Kreuzung Limbacher Straße/Franz-Mehring-Straße hat es am Donnerstagmorgen gekracht. © Jan Härtel/Chempic

An der Ampelkreuzung Limbacher Straße/Franz-Mehring-Straße sind gegen 9 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein VW-Bus und ein Opel zusammengekracht.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde dabei eine Person verletzt.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.