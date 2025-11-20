 3.184

Kreuzungscrash in Chemnitz: Opel und VW krachen zusammen

An der Kreuzung Limbacher Straße/Franz-Mehring-Straße in Chemnitz sind am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache ein VW-Bus und ein Opel zusammengekracht.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Kreuzungscrash am Donnerstagmorgen in Chemnitz!

An der Kreuzung Limbacher Straße/Franz-Mehring-Straße hat es am Donnerstagmorgen gekracht.
An der Kreuzung Limbacher Straße/Franz-Mehring-Straße hat es am Donnerstagmorgen gekracht.  © Jan Härtel/Chempic

An der Ampelkreuzung Limbacher Straße/Franz-Mehring-Straße sind gegen 9 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein VW-Bus und ein Opel zusammengekracht.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde dabei eine Person verletzt.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Auf der Franz-Mehring-Straße in Höhe Limbacher Straße kommt es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Ermittlungen zum Unfall laufen.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: