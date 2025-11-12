Renault-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Mercedes

Chemnitz - Am Dienstagabend wurden Polizei und Rettungsdienst in die Clausewitzstraße in Chemnitz gerufen.

Der Renault fuhr gegen einen geparkten Mercedes. © Jan Haertel/ChemPic

Ersten TAG24-Informationen zufolge war ein Renault-Fahrer gegen 19.15 Uhr im Yorckgebiet auf der Clausewitzstraße unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab kam. Dort prallte er gegen einen geparkten Mercedes.

Informationen über mögliche verletzte Personen, die Unfallursache und den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht mitteilen.