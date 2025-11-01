Renault kracht gegen Brückenpfeiler: 95-Jähriger stirbt in Klinik

Chemnitz - Bei einem Unfall am Samstagvormittag in Chemnitz wurde ein Renault-Fahrer ( †95) tödlich verletzt.

Das Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Haertelpress

Der Rentner war mit seinem Kleinwagen auf der Oberen Hauptstraße in Wittgensdorf unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und offenbar gegen einen Brückenpfeiler krachte.

Zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache kann die Polizei noch keine weiteren Informationen geben.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 95-Jährige später, wie die Polizei am späten Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte.

Der Renault erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.