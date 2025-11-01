Renault kracht gegen Brückenpfeiler: 95-Jähriger stirbt in Klinik
Chemnitz - Bei einem Unfall am Samstagvormittag in Chemnitz wurde ein Renault-Fahrer (†95) tödlich verletzt.
Der Rentner war mit seinem Kleinwagen auf der Oberen Hauptstraße in Wittgensdorf unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und offenbar gegen einen Brückenpfeiler krachte.
Zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache kann die Polizei noch keine weiteren Informationen geben.
Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 95-Jährige später, wie die Polizei am späten Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte.
Der Renault erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.
Die Obere Hauptstraße musste zwischenzeitlich zwischen Wittgensdorf und dem Abzweig nach Hartmannsdorf voll gesperrt werden. Mittlerweile ist für beide Richtungen ein Fahrstreifen abwechselnd frei.
Erstmeldung: 1. November, 10.53 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.28 Uhr
Titelfoto: Haertelpress