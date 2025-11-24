Schwerer Unfall in Chemnitz: Fußgängerin von Transporter angefahren

Chemnitz - Schwerer Unfall am Montagmittag in Chemnitz : Eine Fußgängerin (35) wurde von einem Transporter erfasst und schwer verletzt.

Die Senefelder Straße in Chemnitz: Hier wurde eine Fußgängerin (35) von einem Transporter angefahren. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. © Chempic

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11.40 Uhr auf der Senefelder Straße. Der 44-jährige Transporter-Fahrer eines Lieferdienstes fuhr rückwärts. Dabei erfasste er die Fußgängerin.

"Nach aktuellem Kenntnisstand wurde die Frau schwer verletzt", so ein Polizeisprecher. Die 35-Jährige kam umgehend in ein Krankenhaus.



