969
Schwerer Unfall in Chemnitz: Fußgängerin von Transporter angefahren
Chemnitz - Schwerer Unfall am Montagmittag in Chemnitz: Eine Fußgängerin (35) wurde von einem Transporter erfasst und schwer verletzt.
Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11.40 Uhr auf der Senefelder Straße. Der 44-jährige Transporter-Fahrer eines Lieferdienstes fuhr rückwärts. Dabei erfasste er die Fußgängerin.
"Nach aktuellem Kenntnisstand wurde die Frau schwer verletzt", so ein Polizeisprecher. Die 35-Jährige kam umgehend in ein Krankenhaus.
Vor Ort waren Polizei- und Feuerwehrkräfte. Die Straße musste am Montagmittag aufgrund des Unfalls komplett gesperrt werden.
Titelfoto: Chempic