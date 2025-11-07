Schwerer Unfall in Chemnitz: Kind (9) von Straßenbahn erfasst

Chemnitz - Schlimmer Unfall am Freitagabend in Chemnitz : Am Vita-Center wurde ein Kind (9) von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Rettungseinsatz in Chemnitz: Am Freitagabend wurde ein Kind (9) auf der Wladimir-Sagorski-Straße von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Unglück geschah auf der Wladimir-Sagorski-Straße im Stadtteil Morgenleite. Die Polizei bestätigte den Unfall gegenüber TAG24. "Nach erstem Kenntnisstand wurde ein neunjähriges Kind von einer Straßenbahn erfasst", so eine Sprecherin.



Das Kind habe die Gleise überquert, dabei kam es zum Zusammenstoß. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an, das Kind wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.