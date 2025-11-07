 9.562

Schwerer Unfall in Chemnitz: Kind (9) von Straßenbahn erfasst

Am Vita-Center in Chemnitz wurde am Freitagabend ein Kind (9) von einer Straßenbahn erfasst.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schlimmer Unfall am Freitagabend in Chemnitz: Am Vita-Center wurde ein Kind (9) von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Rettungseinsatz in Chemnitz: Am Freitagabend wurde ein Kind (9) auf der Wladimir-Sagorski-Straße von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Das Unglück geschah auf der Wladimir-Sagorski-Straße im Stadtteil Morgenleite. Die Polizei bestätigte den Unfall gegenüber TAG24. "Nach erstem Kenntnisstand wurde ein neunjähriges Kind von einer Straßenbahn erfasst", so eine Sprecherin.

Das Kind habe die Gleise überquert, dabei kam es zum Zusammenstoß. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an, das Kind wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Einsatz kam es im Straßenbahnverkehr zu Behinderungen. Vor Ort waren Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte.

Erstmeldung: 7. November, 19.27 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.40 Uhr

