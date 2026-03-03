1.756
Unfall in Chemnitz: Doppelter Ford-Crash auf Kreuzung
Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Dienstagmittag: Zwei Autos knallten auf einer Kreuzung auf dem Kaßberg zusammen.
Der Crash geschah gegen 12.15 Uhr auf der Kreuzung Walter-Oertel-Straße/Andréstraße. Offenbar durch einen Vorfahrtsfehler knallte ein Ford mit einem weiteren Ford zusammen.
Rettungskräfte rückten an, die Kreuzung war teilweise gesperrt. Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt.
Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt dazu. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.
Titelfoto: Chempic