Unfall in Chemnitz: Doppelter Ford-Crash auf Kreuzung

Am Dienstag krachte es auf einer Kreuzung in Chemnitz: Zwei Autos stießen zusammen, die Kreuzung wurde teilweise gesperrt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Dienstagmittag: Zwei Autos knallten auf einer Kreuzung auf dem Kaßberg zusammen.

Auf der Kreuzung Walter-Oertel-Straße/Andréstraße krachte ein Ford mit einem weiteren Ford zusammen.
Der Crash geschah gegen 12.15 Uhr auf der Kreuzung Walter-Oertel-Straße/Andréstraße. Offenbar durch einen Vorfahrtsfehler knallte ein Ford mit einem weiteren Ford zusammen.

Rettungskräfte rückten an, die Kreuzung war teilweise gesperrt. Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt dazu. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

