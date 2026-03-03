Unfall in Chemnitz: Doppelter Ford-Crash auf Kreuzung

Am Dienstag krachte es auf einer Kreuzung in Chemnitz: Zwei Autos stießen zusammen, die Kreuzung wurde teilweise gesperrt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Dienstagmittag: Zwei Autos knallten auf einer Kreuzung auf dem Kaßberg zusammen.

Auf der Kreuzung Walter-Oertel-Straße/Andréstraße krachte ein Ford mit einem weiteren Ford zusammen. © Chempic Der Crash geschah gegen 12.15 Uhr auf der Kreuzung Walter-Oertel-Straße/Andréstraße. Offenbar durch einen Vorfahrtsfehler knallte ein Ford mit einem weiteren Ford zusammen.



Rettungskräfte rückten an, die Kreuzung war teilweise gesperrt. Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt.

